Sberbank kot naslednica Volksbank v Sloveniji deluje 10 let

Ljubljana, 28. februarja - Banka Sberbank je v Sloveniji navzoča 10 let in se uvršča na deveto mesto po velikosti. Je naslednica Volksbank, ki je bila v Sloveniji prisotna od 1993. Iz avstrijskega lastništva je pod rusko prešla leta 2012, po 10 letih se ji je obetalo poslovanje pod srbskim lastništvom. A to so sankcije proti Rusiji postavile pod velik vprašaj.