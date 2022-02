Poslovalnice Sberbanke v Sloveniji zaprte, možno le kartično poslovanje

Ljubljana, 28. februarja - Zaradi posledic ruskega napada na Ukrajino je poslovanje ruske banke Sberbank v Sloveniji omejeno le še na kartično poslovanje. Kot so danes še sporočili iz Banke Slovenije, ostale storitve te banke začasno srede niso na voljo, poslovalnice so zaprte. Dvigi in plačila so do srede omejeni na 400 evrov dnevno.

Evropska podružnica Sberbanke bo sicer po napovedi Evropske centralne banke "propadla ali verjetno propadla", tako kot tudi njene izpostave v Sloveniji in na Hrvaškem. Zaradi poslabšanja likvidnosti namreč verjetno ne bo mogla pravočasno poplačati svojih dolgov, so pojasnili.

Na ravni Evropske centralne banke in enotnega odbora za reševanje so v nedeljo sprejeli odločitev, da bančna skupina Sberbank Europe AG, ki ima hčerinsko banko tudi v Sloveniji, prekine s poslovanjem, so zapisali v sporočilu za javnost Banke Slovenije.

Hkrati je bilo sprejeto tudi prehodno obdobje oziroma kratkotrajni moratorij, v katerem bodo za slovensko hčerinsko banko poiskali hitro in konstruktivno rešitev in na ta način zagotovili nemoteno poslovanje vsem njenim komitentom, so dodali.

"Za komitente slovenske Sberbank banke to pomeni, da se s ponedeljkom zjutraj do srede zjutraj poslovanje banke omeji zgolj na poslovanje s plačilnimi karticami. Ostale storitve začasno ne bodo na voljo, poslovalnice bodo zaprte. V tem času bomo poiskali ustrezen način reševanja banke, ki bo zagotovilo nemoteno poslovanje za vse komitente banke," so zapisali pri Banki Slovenije.

Ob tem so še pojasnili, da je Sberbank edina banka v slovenskem bančnem sistemu, ki ima rusko lastništvo, vse ostale banke pa poslujejo kot običajno.

Slovenska podružnica Sberbank je na spletni strani danes objavila, da so "v luči zadnjih geopolitičnih dogodkov" v banki v zelo kratkem času zabeležili znaten odliv sredstev strank.

"Z namenom zaščite interesov naših strank in zaposlenih pred morebitni dodatnimi učinki obstoječih in novih sankcij smo pripravili možno rešitev. Ta v tem trenutku in zgolj začasno vključuje nekatere precej drastične ukrepe," so dodali.

Kot so pojasnili, bodo naslednja dva delovna dneva vrata poslovalnic zaprta, dvigi in plačila s plačilnimi karticami strank pa bodo omejeni na 400 evrov dnevnih dvigov oziroma plačil.

"S tem ukrepom bomo v banki omejili previsok odliv vlog. Nenaden visok odliv vlog bi še bolj negativno vplival na trenutno poslovanje banke. Omejili bomo tudi izvajanje vseh oblik plačilnega prometa. To pomeni, da se vneseni plačilni nalogi naslednja dva dneva ne bodo izvrševali," so dodali.

Pojasnili so še, da je banka Sberbank d.d. slovenska banka, ki deluje na lokalnem trgu in jo regulira Banka Slovenije ter sodeluje predvsem s slovenskimi strankami.

Komitente prosijo za razumevanje, informacije bodo na voljo na spletni strani www.sberbank.si in na brezplačni telefonski številki 080 22 65.