Delo o zimskih počitnicah (21. 2.)

Ljubljana, 20. februarja - Špela Kuralt v komentarju Naj dobijo otroci končno mir piše o zimskih počitnicah. Za učence in dijake zahodne Slovenije so se začele zimske počitnice. Njihovim vzhodnim sovrstnikom, ki pa so v šoli, se prvič po treh mesecih ne bo treba samotestirati, prav tako ne bo nihče poslan v karanteno. Vseeno pa bodo morali nositi zaščitne maske.