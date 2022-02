Večer o olimpijskih igrah (21. 2.)

Maribor, 20. februarja - Bojan Bauman v komentarju Kitajske igre piše o olimpijskih igrah. Sedem medalj in še nekaj nastopov v območju medalj je izjemen rezultat, s katerim se slovenski športniki vračajo z iger. A na pravkar končanih olimpijskih igrah ni šlo samo za šport. Kitajci so se želeli s pomočjo športa pokazati pred svetom in nalogo so opravili, piše avtor.