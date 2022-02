Primorske novice o olimpijskih igrah (21. 2.)

Koper, 20. februarja - Bojan Gluhak v komentarju Medalje za ponos in razmislek piše o olimpijskih igrah. Po osvojenih medaljah je Slovenija na spoštljivem 15. mestu. Olimpijske igre so spet poskrbele za solze sreče in razočaranja, vrhunski šport pa je znova potrdil, da kot spektakel navdušuje. A prinaša tudi utemeljene skrbi, ker enostavno ni zdrav, meni avtor.