Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (19. in 20. 2.)

Ljubljana, 20. februarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o sproščanju epidemičnih ukrepov v Sloveniji, s ponedeljkom se namreč v skoraj vseh dejavnostih ukinja pogoj PCT, ukinja pa se tudi hitro testiranje na novi koronavirus. Poročale so še, da so slovenski evroposlanci na Evropsko komisijo naslovili pismo zaradi zasega cerkvenih zvonov v Dolini pri Trstu.