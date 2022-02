Lani v prometnih nesrečah umrlo 15 pešcev

Ljubljana, 20. februarja - Lani je v prometnih nesrečah umrlo 15 pešcev, od tega 11 v trčenju z osebnim, štirje pa v trčenju s tovornim vozilom. Delež umrlih pešcev med vsemi umrlimi je znašal 13 odstotkov. Pešci so bili udeleženi v 548 prometnih nesrečah, policisti pa so pri pešcih ugotovili 3730 kršitev cestnoprometnih pravil, so sporočili z Agencije za varnost prometa.