Z današnjim dnem poostren nadzor nad vozniki tovornih vozil in avtobusov

Ljubljana, 7. februarja - Policija in Agencija za varnost prometa (AVP) bosta danes v okviru nacionalne preventivne akcije za večjo varnost voznikov tovornih vozil in avtobusov začeli izvajati več poostrenih nadzorov, je sporočila AVP. Akcija, namenjena predvsem preverjanju spoštovanja omejitev hitrost in tehnične brezhibnosti vozil, bo potekala do 13. februarja.