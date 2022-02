Na agenciji za varnost prometa o varnosti in odgovornosti voznikov gospodarskih vozil

Ljubljana, 10. februarja - Agencija za varnost prometa je v okviru nacionalne preventivne akcije za večjo varnost voznikov tovornih vozil in avtobusov, ki poteka ta teden, pripravila spletni dogodek Vozniki gospodarskih vozil - varni in odgovorni na cestah. Vozniki tovornih vozil so bili lani udeleženi v 2426 prometnih nesrečah oz. v vsaki sedmi nesreči na naših cestah.