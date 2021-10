Pešci med ranljivejšimi udeleženci v prometu, letos jih je umrlo že 11

Ljubljana, 1. oktobra - Pričenja se nacionalna preventivna akcija za večjo varnost pešcev Bodi viden - bodi previden, ki bo trajala do 10. oktobra. Pešci so namreč med bolj ranljivimi udeleženci v prometu, predvsem so ranljivi otroci in starejši. Letos je do sredine septembra v prometnih nesrečah umrlo 11 pešcev, štirje od njih so bili tudi povzročitelji nesreče.