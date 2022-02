Sindikati zdravstva in socialnega varstva danes o nadaljnjih aktivnostih, v Svizu se izrekajo o stavki

Ljubljana, 17. februarja - Koordinacija stavkovnih odborov sindikatov zdravstva in socialnega varstva se bo po stavki v sredo danes dogovorila o nadaljnjih aktivnostih. Do konca dneva naj bi se o načrtovani splošni stavki izrekli tudi člani sindikata Sviz. Sestali naj bi se tudi odbori sindikatov javnega sektorja, saj se vlada do torka ni opredelila do njihovih zahtev.