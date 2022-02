Zaposleni v vzgojnih zavodih opozorili na visoke normative in nizko plačilo

Ljubljana, 14. februarja - Predstavniki zaposlenih v vzgojnih zavodih oz. strokovnih centrih za celostno obravnavo otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami so na današnji novinarski konferenci opozorili na visoke normative in nizko plačilo za delo. Ob tem zahtevajo enako obravnavo in plačilo za delo z mladostniki, okuženimi s koronavirusom, kot jih imajo v zdravstvu.