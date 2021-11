Na Jesenicah dogovorili prvi ukrep za znižanje cen daljinskega ogrevanja

Jesenice, 25. novembra - Po nedavnem povišanju cene daljinskega ogrevanja so se na Jesenicah pristojni dogovorili za znižanje variabilnega dela cene megavatne ura (MWh) za november in december za 15 evrov. Znižanje bo šlo v breme poslovanja dobavitelja in distributerja toplote, so sporočili z jeseniške občine in napovedali nadaljnje iskanje morebitnih rešitev.