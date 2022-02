Vlada dopolnila izhodišča za pogajanje z zdravniki

Ljubljana, 3. februarja - Vlada je danes sprejela dopolnjena izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati za sklenitev aneksa k posebnemu tarifnemu delu kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike. Ocena finančnih učinkov znaša 113,5 milijona evrov na letni ravni. Vsebine na ministrstvu do zaključka pogajanj sicer ne komentirajo, so danes ponovili za STA.