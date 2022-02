Mediji: Zdravniški sindikati in ministrstvo za zdravje z dogovorom o dvigu zdravniških plač

Ljubljana, 1. februarja - Sindikati, ki zastopajo zdravnike in zobozdravnike, in ministrstvo za zdravje so po poročanju medijev v ponedeljek sklenili dogovor o dvigu plač za zdravnike. Z dogovorom naj bi pridobili šest oziroma sedem plačnih razredov. Poleg tega pa naj bi bil v dogovoru izstop iz enotnega plačilnega sistema v javnem sektorju, poročata Večer in N1.