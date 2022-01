Začetek pogajanj za višje plače zdravnikov in zobozdravnikov

Ljubljana, 28. januarja - Sindikati, ki zastopajo zdravnike in zobozdravnike, so po informacijah STA danes z vladno stranjo začeli pogajanja za sklenitev aneksa h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike. Uradno potrditev ministrstva za zdravje STA še čaka. Pogajalska izhodišča vlade so sicer ocenjena na okoli 111 milijonov evrov letno.