Ministrstvo: Kljub izjemnim razmeram v zdravstvu se z vsemi sindikati trudimo voditi konstruktiven pogajalski dialog

Ljubljana, 28. januarja - Ministrstvo za zdravje ob napovedi stavke sindikatov zdravstva in socialnega zdravstva izpostavlja, da se trenutno v zdravstvu soočajo z izjemnimi razmerami zaradi nove koronavirusne različice omikron, ne glede na to pa se z vsemi sindikati trudijo voditi tvoren in konstruktiven pogajalski dialog. Verjamejo, da bodo v kratkem sedli za skupno mizo.