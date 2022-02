Na poslovnem forumu v Dubaju o priložnostih in pasteh poslovanja v Združenih arabskih emiratih

Dubaj, 3. februarja - V slovenskem paviljonu na svetovni razstavi Expo v Dubaju se je danes odvil poslovni forum. Udeleženci so razpravljali o priložnostih in pasteh poslovanja v Združenih arabskih emiratih. Priložnosti je veliko, vseeno pa je treba biti tudi previden, so povzeli v javni agenciji Spirit Slovenija.