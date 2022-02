Slovenski paviljon na Expu 2020 bo gostil Pogačarja

Dubaj, 27. februarja - Slovenski paviljon na Expu 2020 v Dubaju bo danes obiskal slovenski kolesarski zvezdnik in zmagovalec dirke po Združenih arabskih emiratih Tadej Pogačar. Ta bo na dogodku Slovenske turistične organizacije, Spirita Slovenije in Medexa predstavil vtise po dirki ter njegove vezi s slovenskim turizmom in medom kot eno naših najboljših tradicij.