Slovenski paviljon za Expo 2020 ostaja v Dubaju

Ljubljana, 1. avgusta - Slovenski paviljon za svetovno razstavo Expo 2020 v Dubaju ostaja na lokaciji, na kateri je obiskovalce Expa vabil med 1. oktobrom lani in 31. marcem letos, je na današnji dopisni seji sklenila vlada. Postal bo namreč del svetovnega gospodarskega središča District 2020 Dubaj in bo služil nadaljnji promociji slovenskega gospodarstva in turizma.