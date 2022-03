Na Expo še delegacija gradbenih in komunalnih podjetij

Dubaj/Ljubljana, 18. marca - Na svetovno razstavo Expo v Dubaju, ki se počasi končuje, konec tedna potuje tudi delegacija 17 slovenskih gradbenih in komunalnih podjetij. V sredo bodo sodelovali na poslovnem forumu o javnih projektih na področju oskrbe s pitno vodo in zbiranja ter obdelave odpadnih voda. V Združenih arabskih emiratih bodo podjetja ostala do prihodnjega petka.