Predlog novele zakona o preživninskem skladu primeren za nadaljnjo obravnavo

Ljubljana, 25. novembra - DZ je po opravljeni prvi obravnavi s 85 glasovi za in nobenim proti sprejel sklep, da je predlog novele zakona o javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu, ki so ga vložili v Levici in LMŠ, primeren za nadaljnjo obravnavo. Predlog po navedbah predlagateljev lajša pot do pridobitve nadomestila preživnine.