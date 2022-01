Na odboru za delo zelena luč noveli zakona o preživninskem skladu

Ljubljana, 18. januarja - Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide je danes po opravljeni drugi obravnavi soglasno podprl predlog novele zakona o javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu, ki lajša pot do pridobitve nadomestila preživnine. S sprejetim dopolnilom koalicije pa so uporabo zakona zamaknili na 1. september.