V EU veljavnost covidnega potrdila ni več neomejena

Bruselj, 1. februarja - V Evropski uniji so danes stopila v veljavo nova pravila glede veljavnosti covidnih potrdil. Ta niso več nujno neomejena. Večina držav bo predvidoma sledila priporočilom Bruslja pri pogojih glede prehajanja meje, bodo pa še vedno same postavljale pogoje glede potrdila in koriščenja storitev znotraj države.