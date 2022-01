Pfizer in BioNTech začela testiranje cepiva, prilagojenega omikronu

New York/Mainz, 25. januarja - Ameriško podjetje Pfizer in nemški BioNTech sta sprožila postopek za klinično testiranje njunega cepiva proti covidu-19, prilagojenega koronavirusni različici omikron. Pri odraslih, starih do 55 let, bosta preskušala varnost in učinkovitost cepiva ter imunski odziv nanj, sta danes sporočili podjetji.