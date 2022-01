Predlog programa cepljenja za leto 2022 v medresorskem usklajevanju

Ljubljana, 20. januarja - Predlog programa cepljenja za leto 2022, ki ga je ministrstvo za zdravje v torek poslalo v javno razpravo, je poslan še v medresorsko usklajevanje ministrstvom za šolstvo, delo, javno upravo in finance. Po zaključku javne razprave in odzivih ministrstev bodo pripombe preučili in znova uskladili z NIJZ, so STA sporočili z ministrstva za zdravje.