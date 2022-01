SD, LMŠ in SAB za nujno, zaprto sejo OZP o Janševih izjavah o Kitajski in Tajvanu

Ljubljana, 20. januarja - Tri opozicijske stranke, SD, LMŠ in SAB, so danes vložile zahtevo za sklic nujne, zaprte seje parlamentarnega odbora za zunanjo politiko (OZP) na temo aktualnega dogajanja glede izjav predsednika vlade Janeza Janše, ki zadevajo Kitajsko in Tajvan.