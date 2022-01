V LMŠ in SD kritični do Janševih izjav glede Tajvana, SD za izredno sejo OZP

Ljubljana, 19. januarja - V opozicijskih LMŠ in SD so se danes kritično odzvali na nedavne izjave premierja Janeza Janše glede Tajvana. Skrbijo jih tako gospodarske kot politične posledice in opozarjajo, da je za usklajevanje zunanje politike odgovoren državni zbor. Poslanska skupina SD po informacijah N1 pripravlja zahtevo za sklic izredne seje odbora za zunanjo politiko.