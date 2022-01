Slovensko-kitajski poslovni svet: Več podjetij ob Janševih izjavah glede Tajvana že občutilo posledice

Ljubljana, 20. januarja - V luči izjav premierja Janeza Janše glede Tajvana v nedavnem pogovoru za indijsko televizijo Doordarshan so slovenska podjetja, ki delujejo na kitajskem trgu, že prejela odzive partnerjev iz azijske velesile, so za STA navedli v Slovensko-kitajskem poslovnem svetu. Prihaja na primer do preklicev pogodb in tudi do izstopov iz dogovorjenih naložb.