Počivalšek o Janševih izjavah glede Tajvana: Osebna stališča morajo upoštevati gospodarsko realnost

Ljubljana, 19. januarja - Na nedavne izjave premierja Janeza Janše glede Tajvana se je danes odzval gospodarski minister in podpredsednik vlade Zdravko Počivalšek. Kitajska je eden največjih slovenskih gospodarskih partnerjev zunaj EU, je zapisal na Facebooku in dodal, da morajo "osebna stališča, tudi če so dana z najboljšimi nameni, upoštevati gospodarsko realnost".