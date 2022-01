Sindikat poklicnih gasilcev kritično do vladne novele zakona o gasilstvu

Ljubljana, 19. januarja - V Sindikatu poklicnega gasilstva Slovenije so kritični do predloga novele zakona o gasilstvu, ki ga je v parlamentarni postopek nedavno vložila vlada. Opozarjajo, da pri njeni pripravi niso sodelovali. Iz zadnje različice pa je izpadlo tudi nekaj v preteklosti z ministrstvom že usklajenih predlogov, so izpostavili na današnji novinarski konferenci.