Ministrstvo napoveduje nadaljevanje pogajanj s sindikatom poklicnih gasilcev

Ljubljana, 18. maja - Na ministrstvu za obrambo redno in dobro sodelujejo z gasilskimi organizacijami in so vedno pripravljeni na pogovore, še posebej, ko gre za urejanja statusa poklicnih gasilcev, so ob napovedi gasilskega sindikata o zaostritvi sindikalnih aktivnosti za STA pojasnili na Morsu. Ob tem so napovedali nadaljevanje pogajanj v najkrajšem možnem času.