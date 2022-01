Ljubljana, 12. januarja - Predlog resolucije o nacionalnem programu visokega šolstva 2030 čaka na obravnavo na vladi. O njem naj bi odločala v četrtek. Med ključnimi strateškimi cilji so dvigniti raven in kakovost visokošolske izobrazbe, povečati odzivnost, prožnost in privlačnost visokošolskega sistema glede na potrebe gospodarstva, negospodarstva in celotne družbe.