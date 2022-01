Delo o nemški politiki do Rusije (19. 1.)

Ljubljana, 18. januarja - Barbara Zimic v komentarju Nemčija kot ovira, ne rešitev piše o nemški politiki do Rusije. Nemčija v svoji politiki do Rusije postaja vse bolj osamljena in vse bolj kritizirana, tudi doma. Vse težje je razumeti tudi vztrajanje kanclerja Olafa Scholza, da plinovod Severni tok 2 nima ničesar opraviti s politiko in geostrateškimi odnosi v Evropi.