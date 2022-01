Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (18. 1.)

Ljubljana, 18. januarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da so v Sloveniji v ponedeljek potrdili rekordno število okužb z novim koronavirusom v enem dnevu. Poročale so tudi o ZD Šentjur, kjer so 36 ljudi pomotoma cepili le s fiziološko raztopino in o besedah premierja Janeza Janše, da Slovenija načrtuje izmenjavo predstavništev s Tajvanom.