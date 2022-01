Delo o etiki in morali poslancev pri prestopih v drugo poslansko skupino (19. 1.)

Ljubljana, 18. januarja - Suzana Kos v komentarju Poslanski prestop kot izdaja volivcev piše o etiki in morali poslancev. Na dogajanje v politiki ob veliki volatilnosti volilnega telesa, ki ne ve, kaj hoče, ter išče novo in novo, vplivajo predvsem preračunavanja. Del tega so tudi poslanski prestopi, avtorica pa se sprašuje, ali je prestop poslanca izdaja volivk in volivcev.