Finance o problematiki odločanja na podlagi podatkov brez konteksta (19. 1.)

Ljubljana, 18. januarja - Albina Kenda v komentarju Brez konteksta podatek ni vreden počenega groša piše o podatkih brez konteksta. Podatki so le osnova na poti do informacij. Ker so te temelj za odločanje, je ob vsej tehnologiji in modeliranju vsak dan znova in vse bolj pomembna človeška presoja. Kdor interpretira dogajanje, pa ne bi smel pozabiti, da je družba večplastna.