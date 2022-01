V Kazahstanu se spominjajo žrtev hudih nemirov

Almaty, 10. januarja - V Kazahstanu je danes dan žalovanja za več deset ljudi, ki so umrli v nemirih v zadnjem tednu. Organizacija pogodbe o kolektivni varnosti (CSTO), ki je v Kazahstan na pomoč poslala svoje vojake, pa je danes razpravljala o nadaljnjih korakih. Po zadnjih podatkih so na protestih in izgredih v zadnjih dneh aretirali skoraj 8000 ljudi.