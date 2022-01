Po nemirih letališče v kazahstanskem Almatyju spet odprto

Almaty, 13. januarja - Po hudih nemirih v Kazahstanu so oblasti pred tednom dni zaprto letališče v mestu Almaty danes znova odprle za potniški promet. Med 8. in 21. uro po lokalnem času bodo mogoči tako notranji kot mednarodni leti, so sporočile pristojne oblasti v prestolnici Nursultan.