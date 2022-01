Mehika od začetka epidemije zabeležila več kot 300.000 smrti

Ciudad de Mexico, 8. januarja - Mehika je postala peta država na svetu, v kateri je zaradi pandemije novega koronavirusa umrlo več kot 300.000 ljudi. V petek so zabeležili 131 novih smrti covidnih bolnikov, skupno število smrti se je tako povzpelo na 300.101. Več smrti so zaradi pandemije zabeležile le ZDA, Brazilija, Indija in Rusija, poroča nemška tiskovna agencija dpa.