Čakš Jagrova: Največji delež okužb s koronavirusom v starostni skupini 15 do 34 let

Ljubljana, 7. januarja - Največji delež okužb s koronavirusom beležijo v starostni skupini od 15 do 34 let, je na današnji novinarski konferenci pojasnila Nuška Čakš Jager z NIJZ. Delež okužb med oskrbovanci domov za starejše pa je po njenih besedah majhen. Večina ljudi na poizvedovanje epidemiologov še vedno odgovori, da ne vedo, kje so se okužili.