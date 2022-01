Ameriška FDA odobrila poživitveni odmerek za otroke od 12 do 15 let

Washington, 3. januarja - Ameriška zvezna Uprava za hrano in zdravila (FDA) je dala zeleno luč za cepljenje otrok, starih od 12 do 15 let, s poživitvenim odmerkom cepiva proti covidu-19. Za otroke je v ZDA v ta namen odobreno le cepivo podjetja Pfizer. Enak ukrep mora sprejeti še Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC).