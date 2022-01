Delo o smučarskih skokih (3. 1.)

Ljubljana, 2. januarja - Miha Šimnovec v komentarju Za popoln spektakel manjkali le gledalci piše o smučarskih skokih. Pravijo, da je šport posel. Za smučarske skoke, ki so v teh dneh zaradi tradicionalne moške novoletne turneje in novoustanovljene ženske silvestrske, ki so jo ta konec tedna prvič izpeljali na Ljubnem, to težko velja, piše avtor.