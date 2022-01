Večer o Zlati lisici (3. 1.)

Maribor, 2. januarja - Bojan Bauman v komentarju Adijo, Lisica piše o Zlati lisici, ki je že tretje leto zapored v Mariboru ne bo. Rešitev mariborskih težav so spet postali Kranjskogorci. Lisico tam zmeraj sprejmejo z odprtimi rokami. Najprej, ker imajo dobro reklamo za svoja smučišča in ker je zanje to tudi dodaten priliv denarja, piše avtor.