Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (1. in 2. 1.)

Ljubljana, 2. januarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da je Slovenija predsedovanje Svetu Evropske unije predala Franciji. Med pomembnejšimi temami bodo prizadevanja za reformo evropskega azilnega sistema in schengna, pa tudi podnebne spremembe. Poročale so tudi o tem, da bomo v Sloveniji v letu 2022 volili trikrat.