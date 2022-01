Primorske novice o letu 2022 (3. 1.)

Koper, 2. januarja - Katja Gleščič v komentarju Na primorski strani piše o letu 2022. Komaj smo dobro odšteli sekunde, lahko spet odštevamo. 111 dni je še do parlamentarnih volitev in nekaj več kot 300 do lokalnih, stari in novi obrazi se že na veliko preštevajo. Tudi v uredništvu Primorskih novic seštevajo, praznovali bodo 75 let izhajanja, piše avtorica.