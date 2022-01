Boljši pogoji za razvoj kakovostne znanstvenoraziskovalne dejavnosti

Ljubljana, 1. januarja - Z današnjim dnem se je začel uporabljati nov zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki zagotavlja boljše pogoje za razvoj kakovostne in globalno primerljive znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Omogočal naj bi tudi hitrejši razvoj in boljše vključevanje v evropski in svetovni raziskovalni prostor.