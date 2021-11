Odbor za izobraževanje podprl predlog znanstvenoraziskovalnega zakona

Ljubljana, 3. novembra - Odbor DZ za izobraževanje je danes dal zeleno luč predlogu zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti. Odbor se je opredeljeval do skoraj 100 vloženih dopolnil, večina jih je nomotehnične narave, in jih tudi podprl. Poleg tega so sklenili, da začne zakon, če ga bo potrdil še DZ, veljati z začetkom prihodnjega leta.