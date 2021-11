DZ opravil drugo branje predloga znanstvenoraziskovalnega zakona

Ljubljana, 18. novembra - Poslanci so na današnji seji opravili drugo branje predloga zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki ga je v obravnavo vložila vlada. Po mnenju ministrice za izobraževanje Simone Kustec gre za pomembne institucionalne rešitve skozi vzpostavitev posebnega razvojnega sveta, ureja se tudi stabilno financiranje in nagrajevanje.