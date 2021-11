DZ potrdil znanstvenoraziskovalni zakon

Ljubljana, 18. novembra - Državni zbor je z 80 glasovi za in nobenim proti izglasoval predlog zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki po mnenju vlade kot predlagateljice zagotavlja pogoje za razvoj kakovostne in globalno primerljive znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Omogočil naj bi tudi boljše vključevanje v evropski in svetovni raziskovalni prostor.